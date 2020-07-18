Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklamaTOKAT'ta jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
18.07.2020 19:10 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:10

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

TOKAT'ta jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İlki geçen Şubat ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü Şubat ayında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk operasyonda yakalananların ifadeleri ve takip sonucu operasyonu genişleten jandarma, uyuşturucu satışıyla bağlantılı 13 kişi daha belirledi. Ekipler 13 kişinin yakalanması için 14 Temmuz'da operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 6 kişi İstanbul'da, 7 kişi ise Tokat'ın Erbaa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 373 adet sentetik uyuşturucu hap, 520 gram skunk maddesi, 30 gram bonzai ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 13 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken; 2 kişi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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