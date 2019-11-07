Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
İl merkezi ile Reşadiye ilçesinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda M.F.E, S.Y, H.Y, T.E.G. ve N.K. gözaltına alındı.
Operasyonda 258 uyuşturucu hap ile 6,93 gram skunk ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.