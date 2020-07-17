Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Erbaa ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 375 uyuşturucu hap, 520 gram skunk, 30 gram bonzai ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden işlemleri tamamlanan 4'ü adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA