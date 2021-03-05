Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

05.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:07
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2 operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada, 362 gram esrar ve 137 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.B, İ.M.Ç. ve İ.İ, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Demet Akalın Müslüm Gürses Sedat Kapurtu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Ümit Öztürk Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 15:07:31. #1.15#
title