Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2 operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada, 362 gram esrar ve 137 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.B, İ.M.Ç. ve İ.İ, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu