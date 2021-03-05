Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
05.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:07
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2 operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada, 362 gram esrar ve 137 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.B, İ.M.Ç. ve İ.İ, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu