Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Madas köyünde 3 kişinin uyuşturucu ve uyarıcı madde sattıkları bilgisini edindi.

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada 3 gram uyuşturucu madde ile 3 serum seti, 8 düzenekte kullanılan balon, bir çift sahte araç plakası, tarihi nitelikli obje, tarihi nitelikli kılıç, iki av tüfeği, kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ele geçirdi.

Jandarma ekipleri 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu