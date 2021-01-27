Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
27.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:14
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Madas köyünde 3 kişinin uyuşturucu ve uyarıcı madde sattıkları bilgisini edindi.
Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada 3 gram uyuşturucu madde ile 3 serum seti, 8 düzenekte kullanılan balon, bir çift sahte araç plakası, tarihi nitelikli obje, tarihi nitelikli kılıç, iki av tüfeği, kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ele geçirdi.
Jandarma ekipleri 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu