Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 13 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
28.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:28
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 13 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ilçesinde şüphelendikleri bir kişinin üzerinde yaptıkları aramada 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüphelinin gözaltına alındığını, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA