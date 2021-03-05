Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

05.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:49
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçu kapsamında operasyon düzenledi. İki farklı adrese yapılan operasyonda 361,22 gram esrar maddesi, 136,80 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.B, İ.M.Ç ve İ.İ isimli 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - TOKAT

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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