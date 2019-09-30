Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda 92 kilo 900 gram esrar ile 122 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda 92 kilo 900 gram esrar ile 122 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erbaa ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında H. P'ye ait eve operasyon düzenledi.
Evde ve bahçede yapılan aramada 92 kilo 900 gram esrar ve 122 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan H. P, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.