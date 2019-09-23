Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
Tokat'ta polis ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda Afgan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.
Tokat'ta polis ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda Afgan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Afganistan uyruklu 2 şahsın ikametlerinde yapılan aramada, 6 kök Hint keneviri ve 5 parça halinde 1 kilo 420 gram esrar ele geçirildi.
Zanlılar gözaltına alındı.