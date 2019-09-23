Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

Tokat'ta polis ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda Afgan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

23.09.2019 15:46
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

Tokat'ta polis ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda Afgan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Afganistan uyruklu 2 şahsın ikametlerinde yapılan aramada, 6 kök Hint keneviri ve 5 parça halinde 1 kilo 420 gram esrar ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et