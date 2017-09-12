Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Tokat'tın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu madde operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay önce Erbaa'da uyuşturucu madde satıldığı ihbarını aldı.



Şüphelileri 4 ay takip eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 70 gram bonzai ele geçirildi.



Gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.