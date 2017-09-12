Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu
Tokat'tın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu madde operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Tokat'tın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu madde operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay önce Erbaa'da uyuşturucu madde satıldığı ihbarını aldı.
Şüphelileri 4 ay takip eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 70 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.