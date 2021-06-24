Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat merkezli 5 ilde uyuşturucu madde satıcıları yönelik düzenlenen operasyonda 12 şahıs tutuklandı.

Tokat merkezli 5 ilde uyuşturucu madde satıcıları yönelik düzenlenen operasyonda 12 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Tokat merkezli Ankara, Muş, İstanbul ve Siirt ili olmak üzere 5 ilde eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda 1 kilo 4,15 gram bonzai, 143,64 gram metamfetamin, 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şahıs Tokat Adliyesinde sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Tolga Yüce Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Emre Kocadağ Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 11:37:53. #1.15#

title