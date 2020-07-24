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Tokat'ta üretilen ayakkabılar 50 ülkeye satılıyor

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir firma tarafından üretilen ayakkabılar, 50 ülkede alıcı buluyor.

Tokat'ta üretilen ayakkabılar 50 ülkeye satılıyor
24.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:20

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir firma tarafından üretilen ayakkabılar, 50 ülkede alıcı buluyor.

İlçede üretilen ayakkabı ve botlar, yurt içinde pazarlanmasının yanı sıra aralarında Almanya, İngiltere, Rusya, Azerbaycan, İran ve Irak'ın da bulunduğu pek çok ülkeye gönderiliyor.

Firma sahibi Burhan Yeter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 aydır ilçede faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Yeşilyurt'ta çalışan konusunda sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Yeter, "Bot ve ayakkabıları 50 ülkeye ihraç ediyoruz. Ülkeler arasında Almanya, İngiltere, Irak, Arap ülkeleri ve Rusya da bulunuyor. Modele göre günlük 1200 çift bot veya ayakkabı üretiyoruz. Ayda 45 bin çift bot ve ayakkabı yapıp gönderiyoruz." dedi.

Üretimden memnun olduklarını belirten Yeter, "Buradaki çalışanlarımıza önce eğitim verdik. Şu anda atölyemizde 63 kişi çalışıyor. İsteğimiz, ilçemizdeki göçü önlemek. Yeşilyurt ekonomisine yıllık 3,5-4 milyon lira katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Atölyede ustabaşı olarak çalışan Mehmet Süer, öncelikli amaçlarının bölge insanına iş imkanı sağlamak olduğunu dile getirerek, "Bunu da başardık sanırım. İşçi talebi iyi. Personel sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

İşçilerden Kadriye Öcbe de burada 8 aydır çalıştığını belirterek, "Ev ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Hepimiz çok memnunuz." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, ilçelerinde iş sahaları oluşturmanın öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayarak, "Yatırımcıları ilçemize davet ettik. Burada çalışan ablalarımızın, bacılarımızın yüzü gülüyor." dedi.

Kaynak: AA

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