Tokat'ta üniversite yerleşkesine yapılacak caminin inşaatına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tokat'ta üniversite yerleşkesine yapılacak caminin inşaatına başlandı

16.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:16
Tokat'ta üniversite yerleşkesine yapılacak caminin inşaatına başlandı

Tokat'ta Muhammed Emin Saraç Camisi'nin inşaatına başlandı.

Tokat'ta Muhammed Emin Saraç Camisi'nin inşaatına başlandı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Gaziosmapaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik yerleşkesinde yapılan caminin hafriyat çalışmasının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, cami ve kültür merkeziyle üniversitenin güzel bir yapı kazanacağını söyledi.

Yapının geleceği inşa edecek gençlerin yetişmesine önemli katkılar sunacağını belirten Balcı, "Ben Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yerini de çok beğeniyorum. Çok da güzel eserler var. Bu vesileyle buranın kurulmasından bugüne kadar gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Akademisyenlerimizin, rektörlerimizin, şehirdeki dinamiklerin, aktörlerin katkılarıyla güzel işler yapılmış, üniversitemizin önünün daha açık olduğunu düşünüyorum. Hem kurulum alanıyla hem ürettikleriyle hem de akademik anlamda dünyaya kattıklarıyla beraber çok kaliteli, nitelikli bir üniversite olacağına canı gönülden inanıyorum." dedi.

Tokat'ta eğitim adına güzel işler yapıldığını vurgulayan Balcı, şöyle konuştu:

"Eğitimde tam 1 milyarlık yatırım var. İnşallah 1,5 yıl içinde bitecek. Tokat deprem kuşağı olduğu için 76 okulu yeniden yıkıp yapıyoruz. 72 okulu da güçlendirmeye aldık. Toplam parasal değeri 1 milyar. Yine üniversitemizin katkısıyla belediyemizle güzel bir bilim merkezi kazandıracağız Tokat'a, projesi de bitmek üzere. Bu bölgede cazibe merkezi olacak, özellikle gençlere, çocuklara çok katkı sağlayacak. İçinde astronomiden matematik odasına, güzel sanatlardan müziğe, fizik odasına kadar değişik bilimsel çalışmaların yapılacağı güzel bir bilim merkezi olacak. Bunlar aslında üniversiteyi de destekleyen işler. Şehirde bilim adına yapılan faaliyetler, üniversitenin kendi içinde yapılan bilimsel, kültürel faaliyetler birbirini çok etkiliyor. Şehre de çok katkı sağlıyor. Daha çok katkı sağlayacağını düşünüyorum."

Törene AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsa Gökçe, Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş ve Prof. Dr. İbrahim Özbay, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum ile İl Müftüsü Abdullah Pamuklu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Ziya Selçuk Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Cüneyt Çakır Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta üniversite yerleşkesine yapılacak caminin inşaatına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 16:17:39. #1.15#
title