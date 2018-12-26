Tokat'ta ulaşıma ve eğitime kar engeli

Tokat'ta geceden itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla ulaşımda aksamalara yol açtı. İlk genelinde okullar tatil edildi.

Tokat'ta gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı sabah kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışının etkisiyle Tokat-Sivas karayolunda ulaşımda aksaklık yaşandı. Sivas'a gidişi yönünde Geyras mevkinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri otomobil, kamyon, otobüs ve TIR'ları durdurarak, zincir taktırdı. Zinciri olmayan araçların ise geçişlerine izin verilmedi. Bölgede Karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı. Yoğun kar yağışı nedeni ile il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Kaynak: DHA