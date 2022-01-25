Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli - Haberler
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Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli

Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli

TOKAT'ta etkili olan kar nedeniyle Tokat-Sivas kara yolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

SİVAS (DHA) - TOKAT'ta etkili olan kar nedeniyle Tokat- Sivas kara yolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerindeki yağış Tokat- Sivas kara yolunda ulaşımı aksattı. Trafik ekipleri Tokat'tan Sivas yönüne gitmekte olan TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin vermedi. Kar lastiği bulunduran kamyon ve otomobillerin seyrine izin verilirken, ağır tonajlı araçlar kent çıkışında Geyras bölgesinde  yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunda bekletiliyor. Karayolları ekipleri ise karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri güzergahı kullanan otobüslerdeki yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.


Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli

Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli

Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli

Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli

Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli

Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli

Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Tokat, Sivas, kar, Güncel, Haber

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