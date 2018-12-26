Tokat'ta Ulaşıma Kar Engeli
İl genelinde kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas ve Tokat-Niksar kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
İl genelinde kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas ve Tokat-Niksar kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel ve Kızıliniş mevkilerinde yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar karda mahsur kaldı.
Kara yollarının küreme araçları ise tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Tokat-Niksar kara yolunda da yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Yolun Ormanbeyli köyü yakınlarında bazı tır ve çekiciler mahsur kaldı.
Bu arada il genelinde de yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Kaynak: AA