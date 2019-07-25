Tokat'ta uçurtma şenliği

Tokat'ta uçurtma şenliği

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri için uçurtma şenliği düzenlendi.

Tokat'ta uçurtma şenliği

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri için uçurtma şenliği düzenlendi.
İlçe Müftülüğünce yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik uçurtma şenliği gerçekleştirildi.
İlçe stadyumunda düzenlenen programa aileleri ile katılan öğrenciler doyasıya eğlendi.
Şenliğe Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ile katılan Kaymakam Murat Mete, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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