Son dakika haber! Traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü
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Son dakika haber! Traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Tokat'ta sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Tokat'ta sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Yunus Emre Su (20) idaresindeki 60 HA 930 plakalı traktör, Doğancı Mahallesi Talip Yener Caddesi'nde yaklaşık 40 metre yükseklikten sulama kanalına devrildi.

Kazada traktör altında kalan sürücü Su, hayatını kaybetti.

Olay yerinde savcının incelemesinin ardından cenaze, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haber! Traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü
Son dakika haber! Traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü
Son dakika haber! Traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü
Son dakika haber! Traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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