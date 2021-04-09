Tokat'ta traktör pulluğu çalan 4 kişi yakalandı
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Tokat'ta traktör pulluğu çalan 4 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta traktör pulluğu çalan 4 kişi yakalandı

Tokat'ın Artova ilçesinde traktör pulluğu çaldığı iddia edilen 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Tokat'ın Artova ilçesinde traktör pulluğu çaldığı iddia edilen 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Yenice köyünde yaşayan D.G'ye ait traktör pulluğunun çalındığı ihbarı üzerine Artova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili hırsızlık zanlısı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma, bulduğu traktör pulluğunu da sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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