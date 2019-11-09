Tokat'ta traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Tokat'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tokat'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
G.Y. (62) idaresindeki 60 ES 333 plakalı otomobil, Tokat-Almus kara yolunda İ.B'nin (63) kullandığı 60 AK 944 plakalı traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü ile traktörde bulunan Kenan Eroğlu (40) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolu, bir süre ulaşıma kapalı kaldı.