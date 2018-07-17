Piknik Dönüşü Feci Kaza! Römorklu Traktör Devrildi: 4 Ölü, 22 Yaralı

Tokat'ın Pazar ilçesinde Ballıca Mağarası yakınlarında römorklu traktörün piknik dönüşü kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

RÖMORKLU TRAKTÖR KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Kemal Gezer idaresindeki römorklu traktör, Ballıca Mağarası yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Mehmet Gezer, Hanife Özbektaş, Semire Gezer ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk öldü. Yaralanan 22 kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.





FECİ KAZA PİKNİK YAPTIKTAN SONRA MEYDANA GELDİ

Traktördekilerin Ballıca Mağarası yakınlarında piknik yaptıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.