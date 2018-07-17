Piknik Dönüşü Feci Kaza! Römorklu Traktör Devrildi: 4 Ölü, 22 Yaralı
Tokat Pazar'da römorklu traktörün piknik dönüşü kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.
Tokat'ın Pazar ilçesinde Ballıca Mağarası yakınlarında römorklu traktörün piknik dönüşü kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
RÖMORKLU TRAKTÖR KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ
Kemal Gezer idaresindeki römorklu traktör, Ballıca Mağarası yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Mehmet Gezer, Hanife Özbektaş, Semire Gezer ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk öldü. Yaralanan 22 kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
FECİ KAZA PİKNİK YAPTIKTAN SONRA MEYDANA GELDİ
Traktördekilerin Ballıca Mağarası yakınlarında piknik yaptıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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ALLAH RAHMET EYLESİN GERİDE KALANLAR ALLAH SABIR VERSİN UZÜLDÜMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Traktör yük taşıma aracıdır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu traktörün D2 tasima be tursab belgeleri varmiydiCevap Yaz Yayından Kaldır