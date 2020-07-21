Tokat'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.N. (36) yöntimindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör, merkeze bağlı Beşören köyünde devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi D.N. (35) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan D.N, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA