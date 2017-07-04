Tokat'ta Trafik Kazası 3 Yaralı

Tokat'ta kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 23.30 civarlarında, Ahi Evleri yakınlarında meydana geldi.19 yaşındaki Ahmet Can Şahin'in kullandığı 60 HG 520 plakalı otomobil, Ahi evleri yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. Sürücü Ahmet Can Şahin ve araç içindeki 15 yaşındaki Furkan Çevirge, 15 yaşındaki Muhammet Çevirgen olay yerine gelen ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.