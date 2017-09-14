Tokat'ta trafik kazası 1 ölü 7 yaralı



TOKAT'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.



Kaza saat 15.00 sıralarından Kızıliniş mevkiinde yaşandı. Sivas'tan Tokat istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden 64 yaşındaki Şaban Güler idaresindeki 06 LSK 69 plakalı otomobil, Tokat'tan Sivas istikametine seyir eden sürücüsü Kaya Yıldızdal yönetimindeki 60 HE 670 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şaban Güler olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada otomobil içinde bulunan Hanife Güler, Havva Güler, Mustafa Güler, Dursun Güler ile hafif ticari araç içinde bulunan Hüseyin Ulu, Ahmet Furkan Supak ve sürücü Kaya Yıldızdal yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şaban Güler'in cenazesi de otopsisi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, meydana gelen kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.