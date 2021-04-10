Tokat'ta trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
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Tokat'ta trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Tokat'ta meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı.

R.Y. (75) idaresindeki 34 BR 2995 plakalı otomobil, Niksar-Reşadiye kara yolu Gökçeoluk mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan T.Y. (52) yaralandı.

Yaralılar, Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat-Niksar kara yolunda ise Hasan Uludağ yönetimindeki 19 TV 896 plakalı hafif ticari araç ile Semih Güverin'in kullandığı 60 NM 820 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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