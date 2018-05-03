Kırmızı Renk Akan Yeşilırmak'ta Toplu Balık Ölümleri Meydana Geldi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri meydana geldi.

YEŞİLIRMAK'TAN ÇOK SAYIDA BALIK ÖLÜSÜ ÇIKTI

Irmağın Çalkara köyünden geçen bölümünde suyun renginin kırmızıya dönmesinin ardından yüzeye çok sayıda balık ölüsü çıktı.

ÖLÜ SAZANLAR KIYIYA VURDU

Durum, çevre sakinlerini ve bölgede balıkçılık yapan vatandaşları tedirgin ederken, yavru balıkların yanı sıra yaklaşık 1 kilogram ağırlığında ölü sazanlar da kıyıya vurdu.

JANDARMA EKİPLERİ IRMAĞIN ETRAFINDA ÖNLEMLER ALDI

Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri, ırmak etrafında önlem alarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Erbaa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerini çağırdı.

BALIK ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görevliler, ırmağın çeşitli noktalarından balık ve su numunesi aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.