Kırmızı Renk Akan Yeşilırmak'ta Toplu Balık Ölümleri Meydana Geldi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Yeşilırmak'ta suyun kırmızıya dönmesinin ardından yüzeye çok sayıda balık ölüsü çıktı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri meydana geldi.
YEŞİLIRMAK'TAN ÇOK SAYIDA BALIK ÖLÜSÜ ÇIKTI
Irmağın Çalkara köyünden geçen bölümünde suyun renginin kırmızıya dönmesinin ardından yüzeye çok sayıda balık ölüsü çıktı.
ÖLÜ SAZANLAR KIYIYA VURDU
Durum, çevre sakinlerini ve bölgede balıkçılık yapan vatandaşları tedirgin ederken, yavru balıkların yanı sıra yaklaşık 1 kilogram ağırlığında ölü sazanlar da kıyıya vurdu.
JANDARMA EKİPLERİ IRMAĞIN ETRAFINDA ÖNLEMLER ALDI
Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri, ırmak etrafında önlem alarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Erbaa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerini çağırdı.
BALIK ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görevliler, ırmağın çeşitli noktalarından balık ve su numunesi aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kesin kimyasal atiktirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kum ocakları kendi havuzlarında çamurun çökmesini beklemeden direk yeşilırmak a akıtıyorlar. Çamurlu bulanık suda oksijensiz kalan balıklar ölüyor. Dsi denetlemelerini yapmıyor.agır cezalsr yazmıyorlar.hep bundan dolayıda balıklar da ölüyor ırmagın tabanıda bataklıga dönüşüyor.Cevap Yaz 3 Yayından KaldırDEVLET: ben paraya vergiye bakarım gardassssYayından Kaldır