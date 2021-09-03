Tokat'ta tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
Tokat'ta tuğla yüklü tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.
Tokat'ta tuğla yüklü tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.
,Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında, Halid Keser idaresindeki 60 AAD 055 plakalı otomobil ile Adnan İnal yönetimindeki 44 ACH 840 plakalı tuğla yüklü tır çarpıştı.
Kazada, sürücü Halid ile oğlu Hacı Ali Keser yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu