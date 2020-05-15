Tokat'ta termometreler 30 dereceyi gösterdi... Sıcaklıktan asfalt eridi
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Tokat'ta termometreler 30 dereceyi gösterdi... Sıcaklıktan asfalt eridi

Tokat'ta termometreler 30 dereceyi gösterdi.

Tokat'ta termometreler 30 dereceyi gösterdi... Sıcaklıktan asfalt eridi
15.05.2020 20:22 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:22

Tokat'ta termometreler 30 dereceyi gösterdi... Sıcaklıktan asfalt eridi

TOKAT - Tokat'ta hava sıcaklıklarının 30 dereceyi bulması sonucu şehirlerarası yollarda yer yer asfalt eridi.

Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkinde yolun her iki yönünde mıcır kaplama asfalt sıcaklıkların etkisi ile eridi. Yaklaşık 2 kilometrelik kısımda eriyen asfalt trafiği olumsuz yönde etkiledi. Ağır tonajlı araçlar eriyen asfalt üzerine güçlükle ilerleyebilirken, bazı sürücüler araçlarına zift bulaştırmamak için yolun daha az eriyen bölümlerini kullanmaya çalıştı. Karayolları ekipleri tarafından eriyen asfalt üzerine mıcır tozu atıldığı görüldü. Yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücülerden Murat Asar, "Havaların etkisinden dolayı asfalt ermiş. Şimdiden yollar yapış yapış olmuş. Yokuş çıkarken arabanın çekişini etkiliyor. Rabbim göstermesin diğer istikamette yokuş aşağı inerken araçlar kayabilir. Bu anlamda yol çok tehlikeli" dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

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