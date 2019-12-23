Tokat'ta telefon kablosu çalan 4 kişi yakalandı
Tokat'ın Zile ilçesinde 550 metre telefon kablosu çaldıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
Tokat'ın Zile ilçesinde 550 metre telefon kablosu çaldıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Karabalçık köyünde bir firmaya ait 550 metre telefon kablosunun çalınması olayı ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada, 4 kişiyi gözaltına alındı. Zanlıların çaldıkları telefon kablosu ve 8 telefon direği ele geçirildi.