Tokat'ta telefon kablosu çalan 4 kişi yakalandı

23.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:02

Tokat'ın Zile ilçesinde 550 metre telefon kablosu çaldıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Karabalçık köyünde bir firmaya ait 550 metre telefon kablosunun çalınması olayı ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, 4 kişiyi gözaltına alındı. Zanlıların çaldıkları telefon kablosu ve 8 telefon direği ele geçirildi.

Kaynak: AA