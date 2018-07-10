Tokat'ta Tehlikeli Serinlik

Tokat'ta son günlerde etkisini gösteren aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar tehlikeli olmasına rağmen serinlemek için süs havuzlarını kullanıyor.

Kentte son iki gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalardan en çok etkilenenler arasında çocuklar da bulunuyor. Sıcak havalarda çocuklar tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. Hastalanma ve elektrik çarpma riski başta olmak üzere bir çok tehlikeye ve tüm uyarılara rağmen suya girmeye devam eden çocuklar, yetkililerin müdahalesiyle süs havuzlarından çıkarılıyor. - TOKAT