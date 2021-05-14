Tokat'ta tartıştığı doktor komşusunu sopayla darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı
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Tokat'ta tartıştığı doktor komşusunu sopayla darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı

Tokat'ta tartıştığı doktor komşusunu sopayla darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta, aynı apartmanda yaşadığı doktor komşusunu sopayla darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Tokat'ta, aynı apartmanda yaşadığı doktor komşusunu sopayla darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Kaşıkçı Bağları Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde görevli Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut ile komşusu E.G, oğulları İ.G ve G.E.G arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında sopa darbeleriyle yaralanan ve çalıştığı hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Barut, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kavgaya karıştığı iddia edilen E.G. ile oğulları İ.G ve G.E.G ise Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba E.G tutuklandı, oğulları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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