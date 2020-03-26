Tokat'ta tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Tokat'ın Zile ilçesinde evinde 15 parça tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
26.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:48
Tokat'ın Zile ilçesinde evinde 15 parça tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada 15 parça tarihi eser ve dedektör ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA