Tokat'ta tarihi eser operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Tokat'ta tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta düzenlenen operasyonda 210 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan sikke geçirildi.

Tokat'ta düzenlenen operasyonda 210 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan sikke geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM şube ekipleri tarihi eser operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri, Erbaa ve Niksar İlçelerinde ikamet eden 2 şüpheli şahsın tarihi eser niteliği taşıyan objeleri bulundurduğu ve pazarlayacakları duyumu alarak harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 210 adet çeşitli dönemlere ait sikke, ele geçirildi. Şüpheli 2 şahısla ilgili adli işlem başlatıldı. - TOKAT

Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

41 yaşındaki adam, 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyince dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
41 yaşındaki adam, 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyince dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Aleyna Tilki Haluk Levent Berdan Mardini
Spor Mert Günok Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta tarihi eser operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 16:11:34. #1.15#

title