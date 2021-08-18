Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Tokat'ta düzenlenen operasyonda 210 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan sikke geçirildi.

Tokat'ta düzenlenen operasyonda 210 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan sikke geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM şube ekipleri tarihi eser operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri, Erbaa ve Niksar İlçelerinde ikamet eden 2 şüpheli şahsın tarihi eser niteliği taşıyan objeleri bulundurduğu ve pazarlayacakları duyumu alarak harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 210 adet çeşitli dönemlere ait sikke, ele geçirildi. Şüpheli 2 şahısla ilgili adli işlem başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı