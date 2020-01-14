Tokat'ta tarihi eser operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » Tokat'ta tarihi eser operasyonu - Haberler

Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Tokat'ın Turhal ilçesinde yapılan tarihi eser operasyonunda 17 adet sikke ile tarihi eser aramasında kullanılan 1 adet dedektör ve 6 adet bakır çubuk ele geçirildi.

14.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:47
Tokat'ta tarihi eser operasyonu

'ın ilçesinde yapılan tarihi eser operasyonunda 17 adet sikke ile tarihi eser aramasında kullanılan 1 adet dedektör ve 6 adet bakır çubuk ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Tokat İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Turhal ilçesinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında yapılan çalışmalarda alınan arama kararın istinaden K.A isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 17 adet sikke ile tarihi eser aramasında kullanılan 1 adet dedektör ve 6 adet bakır çubuk ele geçirdi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri