Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu bir kişinin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 179 sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 9 haç, ok ucu, 5 heykel, 5 madalyon ve 2 obje ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında söz konusu kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA