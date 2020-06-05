Tokat'ta tarihi eser kaçaklığı operasyonunda 3 kişi yakalandı Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçe merkezinde belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 300 sikke, kurusıkı tabanca, havalı tüfek, av bıçağı ve 45 fişek ele geçirdi.

Tarihi eser olduğu değerlendirilen eserlerle ilgili Ş.S, Ş.H. ve S.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA