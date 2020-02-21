Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

21.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:16

Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niksar ilçesinde S.Ö'nün evinde arama yaptı.

Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 tabanca ile 16 sikke ve 1 bileklik ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA