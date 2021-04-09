Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki kişi yakalandı

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacılar köyünde çiftlik işleten iki kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreste yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 4 obje, 3 tabanca ve 167 tabanca mermisi ele geçirildi.

Ekiplerce iki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu