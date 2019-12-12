Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı
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Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı

Tokat'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki zanlı yakalandı.

12.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:00
Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı

'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki zanlı yakalandı.

İl Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gökçeyolu köyünde iki kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 35 taş obje ve tabanca kabzasının yanı sıra av tüfeği ile 18 tabanca fişeği ele geçirdi.

Zanlılar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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