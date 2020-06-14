Tokat'ta tanker ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Tokat'ta tanker ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

TOKAT'ta tanker ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Tokat'ta tanker ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
14.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:20

 

TOKAT'ta tanker ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 16.00 sıralarında Tokat- Niksar karayolu Dönekse mevkiinde meydana geldi. Tokat'tan Niksar istikametine giden Zeki Fidan (40) yönetimindeki 58 BE 302 plakalı tanker ile karşı yönden gelen Cem Kızılaslan (18) idaresindeki 60 AAG 724 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile minibüs yol kenarına devrilirken, tanker yan yatarak 50 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri, her iki araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Kaza da sürücüler Zeki Fidan ve Cem Kızılarslan'la birlikte araçlarda bulunan Sümeyye İrem Fidan (20), Yüksel Fidan (51), Bahadır Fidan (18) ve Öznur Kızılarslan (39) yaralandı. Cem Kızılarslan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Öznur Kızılarslan'ın da hayati tehlikesini bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Kaynak: DHA

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