Tokat'ta tamir sırasında hareket eden kamyon devrildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde tamir sırasında hareket ederek devrilen kamyonun sürücüsü hafif yaralandı, araçtaki bir büyükbaş hayvan telef oldu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde tamir sırasında hareket ederek devrilen kamyonun sürücüsü hafif yaralandı, araçtaki bir büyükbaş hayvan telef oldu.
Durmuş Özoğul (56), büyükbaş hayvan yüklü 60 NB 110 plakalı kamyonu arızalanınca, aracı Arıpınar köyü yolundaki rampada park etti.
Sürücü Özoğul, aracın altına yatıp arızayı gidermek istediği sırada birden hareket etmeye başlayan kamyon, yol kenarındaki araziye devrildi.
Özoğul, kamyonun altından kaçmak isterken lastiğin çarpması sonucu hafif yaralandı.
Aracın kasasında bulunan 6 büyükbaş hayvandan biri telef oldu, 5'i yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu