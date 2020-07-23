Tokat'ta sürüye saldıran kurtlar 15 keçiyi telef etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tokat'ta sürüye saldıran kurtlar 15 keçiyi telef etti

Tokat'ta, kurt saldırısı sonucu 15 keçi telef oldu.

Tokat'ta sürüye saldıran kurtlar 15 keçiyi telef etti
23.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:39

Tokat'ta, kurt saldırısı sonucu 15 keçi telef oldu.

Merkeze bağlı Çat beldesi, Gölderesi küme evleri mevkisinde, Ömer Yılmaz'a ait küçükbaş hayvan sürüsüne kurtlar saldırdı. Saldırı sonucu 15 keçi telef oldu.

Yılmaz, sabah hayvanları otlatmaya götürdüğünü, sürüye arkadan saldıran kurtların keçilerle birlikte yavruları da telef ettiklerini belirterek, "50 yıldır hayvancılıkla uğraşıyoruz. İlk defa böyle, kurt sürümüze saldırdı." dedi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum Politika
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet...
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı 3. Sayfa
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
'Meis Adası Türkiye'ye daha yakın' diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi Dünya
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Magazin
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı 3. Sayfa
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Magazin
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
'Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, tek kişilik hücreye konuldu
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, tek kişilik hücreye konuldu
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
5 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı
5 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri 'Dünya Şampiyonu' ilan edildi
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi
Galatasaray, Beşiktaşlı Caner Erkin'i gündemine aldı
Galatasaray, Beşiktaşlı Caner Erkin'i gündemine aldı
Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor
Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Fuat Oktay Özgür Özel Ömer Çelik Tuma Çelik
Magazin Merve Boluğur Tuvana Türkay Selçuk Yöntem Seyfi Dursunoğlu
Spor Ali Koç Selçuk İnan Ünal Karaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Daha Fazla Muğla Fransa Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tokat'ta sürüye saldıran kurtlar 15 keçiyi telef etti - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 17:53:23. #1.15#
title