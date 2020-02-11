Tokat'ta, Sultan 2. Abdülhamit Han ölüm yıl dönümünde anıldı

11.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:06

Tokat'ta Sultan 2. Abdülhamit Han vefatının 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda anıldı.



26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu konuşma yaptı. Programa konuşmacı olarak katılan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Edip Uzundal ise en çok araştırma ve inceleme yapılan padişah Sultan Abdulhamit Han'ın üç kıtaya hakim imparatorluğun son hükümdarı olduğunu söyledi. Sultan Hamit Han'ın yıkılmak üzere olan imparatorluğu 30 yıl basiretiyle ayakta tuttuğunu ifade eden Uzundal, "Bu 30 yıl içeresinde özellikle herkesin Osmanlı Devleti'nin sona ereceğini beklediği bir dönemdi. Bu anlamda Sultan Abdülhamit Osmanlı ruhunu temsil eden son padişahtır diyebiliriz. Tarihçilerin umumiyetle ittifak ettikleri bir diğer mesele özellikle dünya tarihinde hanedanlar tarihine baktığımız zaman en çok karalamaya, iftiraya maruz kalmış devletin Osmanlı Devleti olduğu, bu iftira ve karalamadan aslan payının ise Sultan Hamit Han'ın aldığı gerçeğidir. 35 Osmanlı padişahı bir yana, Sultan Abdülhamit bu karalama kampanyasından en fazla nasibini alan padişahtır" dedi. Program Vali Dr. Ozan Balcı'nın konuşmasının ardından sona erdi - TOKAT

Kaynak: İHA