Tokat'ta su yüklü tır devrildi
Tokat'ta lastiği patlayan pet şişe su yüklü tır devrildi.
Tokat'ta lastiği patlayan pet şişe su yüklü tır devrildi.
Niksar'dan Turhal'a giden Yılmaz Put (50) idaresindeki 60 NP 326 plakalı tırın ön lastiği, Tokat-Niksar kara yolu Karayaka köyü yakınlarında patladı.
Bunun üzerine karşı şeride geçerek devrilen tırda yüklü bulunan pet şişe sular, yola saçıldı.
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı.
Öte yandan, sular başka bir tıra yüklendi.
Kaynak: AA
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