Tokat'ta su yüklü tır devrildi

Tokat'ta lastiği patlayan pet şişe su yüklü tır devrildi.

Niksar'dan Turhal'a giden Yılmaz Put (50) idaresindeki 60 NP 326 plakalı tırın ön lastiği, Tokat-Niksar kara yolu Karayaka köyü yakınlarında patladı.

Bunun üzerine karşı şeride geçerek devrilen tırda yüklü bulunan pet şişe sular, yola saçıldı.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı.

Öte yandan, sular başka bir tıra yüklendi.

Kaynak: AA