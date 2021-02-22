Tokat'ta STK'ların kadın üyelerinden AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tokat'ta STK'ların kadın üyelerinden AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

22.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:26
Tokat'ta STK'ların kadın üyelerinden AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

Tokat'taki sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın üyeleri, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımına tepki gösterdi.

Tokat'taki sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın üyeleri, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımına tepki gösterdi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tokat Temsilciliği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İmam Hatip ve İlahiyat Mezunları Derneği, Tokat Kadın Platformu Dayanışma Derneği, Ensar Vakfı Tokat Temsilciliği, Tokat Eğitime Destek Platformu ve İlim Yayma Cemiyeti Tokat Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımı kınandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haksızlık karşısında dimdik ayakta duran, her platformda bildiği doğruları açıkça ifade eden Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik saldırılar, bir süredir sistematik bir hal almıştır. Her ne şart ve koşulda, hangi mecrada olursa olsun, kadına yönelik şiddetin bir türü olan bu hakaretlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Biz Tokatlı kadınlar olarak, bu sistemli ve seviyesiz saldırılara maruz kalan hemşehrimiz Özlem Zengin'in yanındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Türkan Şoray Meghan Markle
Spor Can Bartu Cenk Tosun Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta STK'ların kadın üyelerinden AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 18:45:37. #1.15#
title