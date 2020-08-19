Tokat'ta sosyal mesafe ve maske denetimi Tokat'ta sosyal mesafe ve maske denetimiTOKAT'ta, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, il protokolünün katılımıyla maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Tokat'ta sosyal mesafe ve maske denetimi

TOKAT'ta, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, il protokolünün katılımıyla maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Tokat'ta Valisi Ozan Balcı ve beraberindekiler restoran, kafe, berber salonu, kuyumcu, banka, kahvehane, lokanta, iletişim merkezi gibi yerlerde denetim yaptı. Ayrıca kentte mahallelerde denetim yapılması için mahalle timleri oluşturuldu. Ülke genelinde yapılan denetim, tüm kurumların görevlendirdiği personellerin katılımı ile akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. Tokat'ta koronavirüs denetimlerinin sıklaştığını belirten Tokat Valisi Ozan Balcı, Yoğun bir şekilde korona pandemisi ile mücadele ediliyor. Tokat'ta da biz bu mücadeleyi vatandaşlarımızla beraber sağlıyoruz. Uyulması gereken ilkeler var. Birincisi sosyal mesafe olmazsa olmaz. İkincisi maske, üçüncüsü de hijyendir. Bu konuda duyarlılık olması konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Ayrıca öğretmen, imam, muhtardan, ilgili kamu görevlisinden oluşan mahalle timleri kurduk. Bunlar mahallelerde denetimlere ağırlık verecekler. Bütün umuma açık yerleri yoğun şekilde denetliyorlar. Bizim buradaki amacımız rehberlik etmek, vatandaşlarımızı uyarmak, pandemi ile mücadele ederken hep beraber mücadele edebilmek, duyarlı olmaktır. Çünkü halkımızın sağlığı önemlidir. Burada sayıların hiçbir önemi yok. Biride bir, bini de birdir. Bir vatandaşımızın bile mağdur olmasını istemeyiz. Korona ile mücadele konusunu ciddiye almalıyız dedi.

Kaynak: DHA