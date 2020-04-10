Tokat'ta sokakta maske dağıtımı TOKAT Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından, kentte nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu 5 noktada, maske dağıtımı yapıldı.

TOKAT Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından, kentte nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu 5 noktada, maske dağıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maske satışının yasaklandığı yönündeki açıklamasının ardından, maske satışları durdu. Tokat'ta da satışların durmasıyla birlikte Valiliğe bağlı Vefa Sosyal Destek ekipleri ve belediye zabıta ekipleri tarafından, sokağa çıkmak zorunda kalanlar için maske dağıtıldı. Kentte nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu 5 noktada, ekipler tarafından yürüyerek maske dağıtımı yapıldı. Maske dağıtımlarının aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA