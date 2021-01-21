Tokat'ta soğuk hava göletleri dondurdu

Tokat'ta soğuk hava etkili oluyor.

Kentte 3 gündür süren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Bazı ilçelerde ise hava sıcaklığı eksi 18 derece olarak ölçüldü.

Soğuk hava nedeniyle kentteki bazı göletler ve su birikintileri dondu.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı ise 25 santimetreye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu