Tokat'ta sivil toplum kuruluşlarından AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

Tokat'ta sivil toplum kuruluşları, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyada yapılan hakaret paylaşımına tepki gösterdi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı, MÜSİAD Başkanlığı, S.S. Tokat Esnaf ve Kefalet Kooperatif Başkanlığı, S.S. Yeni Tokat Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ziraat Odası Başkanlığı, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı, Koyun-Keçi Birlik Başkanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Zengin'e yönelik sosyal medyadaki hakaret paylaşımı kınandı.

Açıklamada, Tokat'taki tüm sivil unsurların ve toplum kuruluşlarının, Zengin'in yanında olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Milletvekilimiz Özlem Zengin Hanımefendi şehrimizin yetiştirdiği emeği, gayreti, mücadelesi ve birikimi ile buralara gelmiş önemli bir değerdir. Kendisinin yaptığı açıklamalar çarpıtılarak farklı mecralara çekilmektedir. Sayın Zengin kasıtlı ve bilinçli bir linç girişimi ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bir hanımefendiye yönelik yakışmayacak, kültür ve inancımızla bağdaşmayacak kadar çirkin ve seviyesiz üslubu kınıyoruz. Bu tarz girişimler toplumsal barışa ve birliğimize zarar vermektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu