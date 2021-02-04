Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

04.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:12
Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Tokat'ta aralarında husumet bulunduğu öne sürülen zanlının silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Tokat'ta aralarında husumet bulunduğu öne sürülen zanlının silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

İddiaya göre, B.B. (41), aralarında önceden husumet bulunan ve Yeşilırmak Mahallesi'ndeki bir galeride oturduğunu gördüğü Adnan Limoncu'ya (59) tabancayla ateş etti.

Göğsü ve kolundan yaralanan Limoncu, ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, B.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Hakan Kutlu Gökhan Gönül Nihat Özdemir
Tüm Haberler Ankara Antalya Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 16:15:28. #1.15#
title