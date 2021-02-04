Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Tokat'ta aralarında husumet bulunduğu öne sürülen zanlının silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

İddiaya göre, B.B. (41), aralarında önceden husumet bulunan ve Yeşilırmak Mahallesi'ndeki bir galeride oturduğunu gördüğü Adnan Limoncu'ya (59) tabancayla ateş etti.

Göğsü ve kolundan yaralanan Limoncu, ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, B.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu